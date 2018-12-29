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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер уверен, что проект «Северный поток-2» не остановить

11:13 29.12.2018 |

Новости ТЭК

 

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) рассчитывает, что реализовать проект газопровода "Северный поток-2" удастся, несмотря на противодействие Соединенных Штатов. Об этом политик из Христианско-демократического Союза заявил в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого издание публикует в пятницу, 28 декабря.

"Правда состоит в том, что трубопровод уже давно строится, и (этот процесс. - Ред.) нельзя так просто остановить", - уверен Эттингер. "Угрозы Трампа, безусловно, не могут служить основанием для этого", - подчеркнул еврокомиссар.

Инструменты давления на Москву

При этом он потребовал от российской энергетической корпорации "Газпром", задействованной в проекте, заключить "справедливое соглашение о дальнейшем использовании существующей системы транспортировки газа через территорию Украины". Гюнтер Эттингер предупредил, что в этом отношении Брюссель сможет оказать на Москву дополнительное давление.

"Поскольку в вопросе о том, как газ, доставляемый по "Северному потоку-2", будет поставляться далее в Европу, действует правовой режим внутреннего рынка ЕС. Он включает все предписания, обеспечивающие справедливую конкуренцию. Об этом знают Владимир Путин и "Газпром", - предупредил Эттингер.

Германия, несмотря на усиливающееся давление со стороны США, пока не отказывается от поддержки "Северного потока-2". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал газопровод "предпринимательским проектом политического масштаба". Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил, что выход Германии из проекта нанесет ущерб Украине, поскольку отказ от "Северного потока-2" означал бы и отказ от политического требования Берлина о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию.
По материалам: Deutsche Welle
 

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