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Транзит газа через Украину за 9 мес.-2018 упал на 7% из-за роста транзита по Nord Stream-OPAL - Нафтогаз
11:09 29.12.2018 |
Объемы транзита газа через украинскую ГТС по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м, говорится в неаудированном отчете НАК "Нафтогаз Украины", опубликованном в пятницу.
"Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream - OPAL", - отмечается в документе.
Согласно ему, объемы транспортировки природного газа для потребителей Украины за этот период увеличились на 1% в связи с увеличением использования газа.
"Нафтогаз" указал, что в связи со снижением объемов транзита финансовый результат транзита газа за 9 месяцев 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с 11,6 млрд грн до 9,1 млрд грн, тогда как другие факторы имели незначительное влияние на результат сегмента.
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