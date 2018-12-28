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«Газпром» обновит рекорд экспорта газа третий год подряд
13:57 28.12.2018 |
"Спрос на российский газ, как мы с вами видим, резко растет. В этом году мы третий год подряд установим исторический рекорд поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье. Объем превысит 201 млрд куб. метров, - заявил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании. - Мы вплотную приближаемся к максимальным годовым контрактным количествам, которые у нас есть по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье. И без сомнения, это означает, что наше сотрудничество с иностранными партнерами будет выстраиваться уже с учетом этих новых реалий".
Добыча "Газпрома" в 2018 г. вырастет до 497,6 млрд куб. м.
"В этом году мы с вами добудем около 497,6 млрд куб. метров газа", - отметил Миллер.
"Газпром" планирует в 2019 г. экспортировать не менее 200 млрд куб. м газа, прогнозирует зампред правления компании Александр Медведев.
В 2017 г. компания увеличила добычу газа по сравнению с 2016 г. на 12,4% до 472 млрд куб. м, сообщали "Вести. Экономика".
"Газпром" в 2017 г. увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% до рекордного уровня 194,4 млрд куб. м.
В 2017 г. цена экспортных поставок "Газпрома" выросла на 17,8% до $196,7 за 1 тыс. куб. м, в 2018 г. - выросла на 26% до $248.
Доля "Газпрома" на рынке Европы в 2017 г. выросла до рекордных 34,7% с 33,1% в 2016 г., а к 2030 г. доля российского природного газа в Европе вырастет до 35-38%, к 2035 г. - до 38-41%, прогнозируют аналитические агентства IHS и Wood Mackenzie.
В 2017 г. импорт газа из РФ увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток-2", который "Газпром" реализует при поддержке европейских энергетических компаний.
Рекордный объем газа был поставлен в Германию - 53,4 млрд куб. м (рост на 7,1%), исторический максимум отмечался в Австрии, где закупка выросла на 40% до 8,5 млрд куб. м, и Нидерландах - 4,6 млрд куб. м (рост на 9,7%). Еще один рекорд "Газпром" поставил в Дании: рост на 1,9% к максимальному показателю 2016 г. до 1,75 млрд куб. м.
Госпакет в 50% "Газпрома" принадлежит России в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (38,37%) и АО "Роснефтегаз" (10,97%). Владельцы АДР "Газпрома" - 26,86%.
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