Китайские исследователи утверждают, что ветровые ресурсы истощаются

В научном журнале Energy было опубликовано исследование учёных из Китайской академии наук и Университета Пердью в США, в котором утверждается, что в Северном полушарии замедляется скорость ветра.

Учёные проанализировали данные с более чем 1000 метеорологических станций по всему миру и обнаружили, что с 1979 года на 67% из них наблюдалось значительное снижение потенциала энергии ветра.

Используя данные наблюдений, авторы изучили изменения скорости приземного ветра в период с 1979 по 2016 год в северном полушарии и их влияние на потенциал ветровой энергии. Результаты показывают, что в последние четыре десятилетия скорость приземного ветра снижалась в большинстве регионов Северного полушария, включая Северную Америку, Европу и Азию. В связи с уменьшением скорости приземного ветра, потенциал ветра на типичной высоте коммерческой ветряной турбины также снижался в течение последних десятилетий для большинства регионов Северного полушария. На примерно 30%, 50% и 80% станций в Северной Америке, Европе и Азии, соответственно были отмечены потери более 30% потенциала ветроэнергетики с 1979 года. Кроме того, оценка климатических моделей показывает их относительно слабую способность моделировать долговременные временные тренды изменения приземных ветров, что указывает на необходимость совершенствование методов исследований, которое поможет повысить надежность климатических моделей для оценок энергии ветра.

В Китае, который имеет самую большую в мире установленную мощность ветроэнергетики, регионы с самым сильным снижением, как правило, являются теми, где имеются самые богатые ветровые ресурсы, и «где было построено несколько гигантских коммерческих ветряных электростанций», говорится в документе.

Один из авторов, д-р Ган Хуан рассказал, что в настоящее время команда проводит последующее исследование для выяснения возможных причин падения. По его словам, могут быть виноваты такие факторы, как землепользование и изменения рельефа поверхности. Расширение городов может повлиять на скорость ветра в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Однако «это все предположения», - отметил он.

Ведущий автор Цюнь Тянь говорит, что в исследовании сравнивались наблюдаемые долгосрочные изменения в ветроэнергетике с прогнозируемыми глобальными климатическими моделями. «Модели климата имеют заметный недостаток в моделировании энергии ветра», - отмечает учёный.

В то же время «владельцам проектов следовало бы быть осторожнее с выводами, полученными в результате таких исследований», - отмечает Джеффри Тонтон-Коллинз, старший аналитик специализированного страховщика в области возобновляемых источников энергии GCube.

По его словам, другие исследования, приведшие к аналогичным результатам, основывались на слабой методологии. Например, некоторые исследователи использовали скорость ветра, измеренную на высоте 10 метров, а затем масштабировали ее до 100 метров (высоты ветряной турбины). «Если бы скорости ветра на 10-метровой высоте были бы репрезентативными для 100-метровой высоты башни, не было бы необходимости ставить мачты для оценки ветровых ресурсов», - отметил он.

Кроме того, по его словам, некоторые исследования могут упрощать потенциальное влияние долгосрочных погодных трендов на производство ветра. «Снижение средней скорости ветра в сочетании с увеличением волатильности ветра может на самом деле увеличить общее производство энергии благодаря форме кривых мощности ветряных турбин».

Шаши Барла, старший аналитик Wood Mackenzie Power & Renewables, отмечает: «Мы должны относиться к таким исследования с осторожностью, при всем уважении к ним. Может быть, это правда, но повлияет ли это на отрасль? Я не знаю». Любое уменьшение ветрового ресурса может быть компенсировано улучшением технологии турбин, считает он. Разумеется, это не значит, что продолжающееся падение ветрового потенциала - это то, что отрасль должна игнорировать.