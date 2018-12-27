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В 2018 году в Украине выдали новые технические условия для объектов ВИЭ мощностью 3130 МВт
12:08 26.12.2018 |
В 2018 году в Украине были выданы новые технические условия (ТУ) на присоединение к распределительным сетям новых станций на возобновляемых источниках энергии мощностью 3130 МВт, из которых в течение года построили 452 МВт (14%).
Как отметил исполняющий обязанности руководителя НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук во время инвестиционного форума "Украина-ЕС", больше технических условий получают и строят в секторе солнечной генерации.
«За три квартала 2018 года в Украине объем мощности выданных технических условий на присоединение к распределительным сетям новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) увеличился на 46% - почти до 9937 МВт, - отметил он. - По состоянию на 1 октября 2018 введено в эксплуатацию 1845,29 МВт станций на ВИЭ ».
Солнечные электростанции, которым свойственны значительные колебания мощности за короткие промежутки времени - час-два, которые не могут быть компенсированы существующими источниками балансировки, наименее прогнозируемыми, отмечает Всеволод Ковальчук.
«Риски балансировки энергосистемы в последующие годы существенно увеличатся, поскольку с начала 2018 прирост мощности в выданных ТУ на присоединение солнечных станций к распределительным сетям вырос почти вдвое», - констатирует он.
Ранее ЭлектроВести писали, что девелоперы оформили технических условий на присоединение почти 10 ГВт электростанций, однако из них построено меньше пятой части.
Также 20 декабря 2018 года на заседании Верховной Рады Украины депутаты приняли Законопроект №8449-д о внедрении аукционов за основу.
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