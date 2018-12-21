Украина готова к запуску розничного рынка электроэнергии - глава НКРЭКУ

Украина готова к запуску с 1 января 2019 года первого этапа внедрения рынка электроэнергии - запуску розничного рынка, заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

"В настоящее время проведено полное отделение деятельности по распределению э/э от деятельности по поставке. Комиссия выдала лицензии, установлены все тарифы. С уверенностью могу сказать: мы можем вступать в новый розничный рынок электроэнергии", - сказала она в ходе "круглого стола" в четверг в Киеве.

О.Кривенко добавила, что НКРЭКУ приняла почти все необходимые для запуска рынка нормативно-правовые акты, частью из них сейчас усовершенствуется.

"Есть проблемные вопросы, которые на сегодня не урегулированы, но все аспекты, которые касаются НКРЭКУ, мы своевременно стараемся регулировать. Есть вопросы, регулирование которых зависит не от комиссии, например, вопрос защиты уязвимых потребителей", - уточнила О.Кривенко.

Кроме того, глава регуляторного органа добавила, что в настоящее время комиссия ожидает публикации постановления Кабинета министров Украины, которым ГП "Укринтерэнерго" было определено поставщиком "последней надежды".