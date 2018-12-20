Финансовые новости
- |
- 20.12.18
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минрегион изменил правила размещения газовых котлов в новых домах
15:29 20.12.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новые государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию газовых бытовых теплогенераторов в новых жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Согласно сообщению, отныне в жилых домах вводятся ограничения на размещение бытовых газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания.
При этом со вступлением в действие новых ГСН допускается установка в индивидуальных жилых домах и многоквартирных жилых домах до 3 этажей теплогенераторов мощностью до 30 кВт для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения.
Обязательные условия для установки - помещение кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты), внутренний объем кухни при применении теплогенераторов с открытой камерой сгорания должен быть на 6 куб. м больше предусмотренного пунктом 9.27 ГСН; площадь приточного устройства должна составлять не менее 0,025 кв. м; в помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
Также сообщается, что тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях, не должна превышать 7,5 кВт. При этом указанные помещения должны быть оборудованы контролем довзрывных концентраций газа на уровне 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, новые ГСН будут способствовать повышению безопасности в жилых домах.
Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной
|«Хэппи-энд» для Сытника. Что означает отставка Жебривского из аудиторов НАБУ
|Зачем Кабмин снова реформирует ГФС
|Процесс импортозамещения российских деталей и агрегатов в отечественной оборонной промышленности постепенно набирает обороты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Причиной рейдерских захватов бизнеса в Украине является коррупция и недостатки системы госрегистрации - эксперт
|Минрегион изменил правила размещения газовых котлов в новых домах
|Впервые в истории: украинские изобретатели получат грантов на 100 миллионов
|Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ
|Украина и Великобритания начнут переговоры о ЗСТ в 2019, - Минэкономики
|Розничные цены на бензин и дизельное топливо 20 декабря продолжили снижение
Это интересно
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук