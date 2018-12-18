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Кабмин объявил 12 конкурсов на поиск и добычу нефти и газа
17:39 18.12.2018 |
Правительство объявило 12 конкурсов на заключение соглашений о распределении продукции в сфере добычи нефти и газа в пределах шести областей Украины.
Проект решения на заседании правительства представил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.
"Речь идет о проведении конкурсов о заключении соглашений на распределение углеводородов, которые добываются в пределах участков Варвинская, Балаклейская, Берестянская, Бузивская, Грунивская, Зиньковская, Иванковская, Ичнянская, Ахтырская, Русановская, Софиевская, Угнивская", - сказал Насалик.
По его словам, речь идет об Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.
"Наращивание собственной добычи газа и отказ от импорта из России является одним из приоритетов правительства, который был утвержден еще в 2016 году. Исходя из приоритетов правительства, межведомственная комиссия поддержала инициативу Sigma Blazer и других американских компаний относительно проведения 12 открытых конкурсов на поиск и добычу нефти и газа на условиях соглашения о разделе продукции", - добавил Насалик.
По его словам, ожидается привлечение не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн - в добычу.
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