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Кабмин одобрил передачу нидерландской Yuzgaz 90% прав и обязательств «Надра Юзовская»
14:45 18.12.2018 |
Кабинет Министров одобрил передачу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) 90% прав ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области), оператором данного соглашения выступит компания NAFTA (Словакия).
Данное постановление правительства было принято на заседании Кабмина 18 декабря, передают Українські Новини.
В пояснительной записке отмечается, что наилучшие шансы провести успешный поиск и добычу газа в пределах Юзовского участка после выхода Shell из проекта имеет относительно небольшая международная компания, которая владеет современными методами работы и, в то же время, может осуществлять основные работы значительно дешевле, чем Shell, в частности из-за меньших производственных и административных затрат.
При этом словацкая компания NAFTA, которая будет осуществлять свою деятельность через единственного акционера Yuzgaz B.V. - центрально-европейский энергетический холдинг ЕРН, является компанией такого типа.
Именно она будет использовать функцию фактического оператора по соглашению.
NAFTA уже более 100 лет занимается поиском и добычей газа и нефти, в Украине компания работает с с середины 2016 года и осуществляет реализацию проекта поиска и добычи газа в Закарпатской области.
ЕРН предоставляет гарантию 100% обеспечения выполнения обязательств компанией Yuzgaz B.V., при этом данная гарантия полностью покрывает обязательства по финансированию программы поисковых работ на сумму 200 млн долларов при реализации соглашения.
Согласно пояснительной записке, в процессе консультаций с Кабмином NAFTA внесла коррективы в программу поисковых работ, которая параллельно с комплексным изучением основных геологических структур в в пределах Юзовского участка с целью выявления их углеводородных ресурсов (15 скважин, инвестиция не менее 200 млн долларов), будет сфокусирована также на самой быстрой реализации программы "ранней добычи".
При этом после одобрения решения о вхождении NAFTA в соглашение через участие в капитале Yuzgaz B.V. компания сразу начнет поисковые работы и планирует в рамках программы "ранней добычи" в следующем году добыть приблизительно 20-30 млн куб. м газа и около 100 млн куб. м газа через 2 года после начала проекта.
Согласно пояснительной записке, по результатам успешного комплексного геологического изучения Юзовского участка NAFTA планирует достигнуть в середине следующего десятилетия уровня добычи газа 3-4 млрд куб. м в год по консервативному сценарию (инвестиция 1 млрд долларов, включая бурение 200 скважин), а по базовому - 6-7 млрд куб. м в год.
По оптимистическому сценарию, показатель ежегодной добычи в пределах Юзовского участка может примерно вдвое превысить объем добычи по базовому сценарию, и достичь еще больших показателей при условии открытия больших коммерчески привлекательных запасов газа из нетрадиционных источников - центрально-бассейнового, сланцевого.
По базовому сценарию поступления в бюджет от распределения продукции, включая уплату налогов, могут составить на начальном этапе проекта (первые 9 лет) более 39%, на основном этапе - более 47% общего объема прибыльной продукции.
При условии реализации оптимистического сценария в бюджет ожидается направление более 55%, а по максимальному - более 68% общего объема прибыльной продукции с учетом налогов.
Дополнительные поступления в госбюджет при достижении максимальных показателей добычи газа ожидаются на уровне 5-6 млрд гривен в год по консервативному сценарию, 12-13 млрд гривен по базовому и 32-35 млрд по оптимистическому сценарию добычи газа.
Как сообщали Українські Новини, в феврале Минэнерго предлагало Кабмину передать компании Yuzgaz B.V. 90% прав "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади.
В октябре 2015 года ООО "Надра Юзовская" (контролируется НАК "Надра Украины") объявила новый конкурс по привлечению инвестора для реализации СРП по Юзовской площади вместо компании Shell, которая отказалась от участия в этом проекте.
Победителем конкурса в конце июля текущего года была объявлена компания Yuzgaz B. V.
Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах участка Юзовской площади на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с правительством Украины.
Emerstone Energy входит в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослава Кинаха (Jaroslav Kinach).
В ноябре 2016 года Кабмин отказал Yuzgaz в уступке ей доли в проекте разработки Юзовской площади.
Yuzgaz обратилась в суд и выиграла все 3 инстанции.
Суд признал незаконным отказ Кабмина уступить Yuzgaz долю в СРП по Юзовской площади, а также обязал Кабмин продолжить рассмотрение запроса компании и ООО "Надра Юзовская" от 4 августа 2016 о получении согласия на уступку доли в СРП.
При этом в августе 2018 года компания EP Power Europe (ЕРРЕ) заявила о намерении купить 100% акций нидерландской компании Yuzgaz B.V.
После приобретения конечным бенефициаром Yuzgaz B.V. через холдинг ЕРН будет гражданин Чехии и миллиардер из списка Forbes Даниэль Кржетински.
Юзовский участок недр находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории двух областей: Донецкой и Харьковской.
Площадь участка составляет 7 886 кв. км.
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