Кабмин поручил «Нафтогазу» реструктуризировать полученные «Киевтеплоэнерго» от «Киевэнерго» долги за энергоносители на 5 лет

Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" реструктуризировать полученные коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" в процессе правопреемничества от компании "Киевэнерго" долги за энергоносители на 5 лет.

Кабмин принял данное решение на заседании 18 декабря, передают Українськi Новини.

Правительство поручило "Нафтогазу" заключить соответствующий договор с "Киевтеплоэнерго".

Долги должны быть рассрочены равными частями на 60 календарных месяцев без предоставления обеспечения с возможностью досрочного погашения.

На данную задолженность не должна насчитываться неустойка, штрафы, пени, проценты, инфляционные начисления.

В случае невыполнения договора "Киевтеплоэнерго" предусматривается досрочное взыскание непогашенной задолженности и односторонний разрыв договора.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз" заключили мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по всем договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам на сумму около 2,4 млрд гривен.

Стороны согласились, что вопросы штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, не являются предметом регулирования мирового соглашения и будут решаться отдельно в судебном порядке.

После этого "Нафтогаз" заключил с "Киевтеплоэнерго" договор на поставку газа и предоставил номинацию.

Заключению мирового соглашения предшествовал спор, который поставил под угрозу проведение отопительного сезона в Киеве и привел к длительному отсутствию централизированных поставок горячей воды в Киеве.