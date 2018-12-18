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Кабмин поручил «Нафтогазу» реструктуризировать полученные «Киевтеплоэнерго» от «Киевэнерго» долги за энергоносители на 5 лет
13:26 18.12.2018 |
Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" реструктуризировать полученные коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" в процессе правопреемничества от компании "Киевэнерго" долги за энергоносители на 5 лет.
Кабмин принял данное решение на заседании 18 декабря, передают Українськi Новини.
Правительство поручило "Нафтогазу" заключить соответствующий договор с "Киевтеплоэнерго".
Долги должны быть рассрочены равными частями на 60 календарных месяцев без предоставления обеспечения с возможностью досрочного погашения.
На данную задолженность не должна насчитываться неустойка, штрафы, пени, проценты, инфляционные начисления.
В случае невыполнения договора "Киевтеплоэнерго" предусматривается досрочное взыскание непогашенной задолженности и односторонний разрыв договора.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз" заключили мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по всем договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам на сумму около 2,4 млрд гривен.
Стороны согласились, что вопросы штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, не являются предметом регулирования мирового соглашения и будут решаться отдельно в судебном порядке.
После этого "Нафтогаз" заключил с "Киевтеплоэнерго" договор на поставку газа и предоставил номинацию.
Заключению мирового соглашения предшествовал спор, который поставил под угрозу проведение отопительного сезона в Киеве и привел к длительному отсутствию централизированных поставок горячей воды в Киеве.
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