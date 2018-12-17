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Минэнерго инициирует изменение единиц измерения газа с куб. м. на энергетические единицы с апреля 2019
17:39 17.12.2018 |
Министерство энергетики и угольной промышленности разработало проект постановления Кабинета Министров об изменении расчетов и балансирования на рынке природного газа с куб. м. на энергетические единицы (кВт-час) с 1 апреля 2019 года.
Об этом говорится в проекте постановления правительства, обнародованном на сайте министерства, передают Українські Новини.
В пояснительной записке говорится, что целью перехода на измерение в энергетических единицах является дифференциация стоимости газа, исходя из его качества как товара, чтобы потребитель не платил за некачественный газ.
"Расчеты по кубическим метрам потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость, сегодня потребитель независимо от качества газа, должен заплатить за весь его объем, прошедший через счетчик газа" - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, отмечается, что учет природного газа в энергетических единицах, обеспечивает более корректное и справедливое ценообразование, облегчает составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) перенесла срок введения суточной балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.
C 1 ноября 2018 цена на природный газ для населения увеличилась на 23,5% до 8 548,92 гривен/тыс. куб. м. по сравнению с ранее действовавшей ценой (6 958 гривен/тыс. куб. м).
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