Катар намерен инвестировать в LNG-проекты в США $20 млрд

Государственная нефтяная компания Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд. На территории США будут построены комплексы по сжижению природного газа, передает angi.

Ранее Катар заявил, что с 1 января 2019 года прекратит членство в ОПЕК с тем, чтобы полностью сосредоточиться на производстве и экспорте сжиженного природного газа (LNG).

Как сообщал enkorr, в сентябре эмир Тамим бин Хамад аль-Тани объявил о желании Катара инвестировать в энергетический сектор Германии $11,6 млрд.

Справка enkorr

Катар является вторым по значимости экспортером LNG в мире. По итогам ноября страна поставила на внешние рынки более 6,2 млн т сжиженного природного газа. На первое мести с показателем 6,5 млн т вышла Австралия.