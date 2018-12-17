Украина снизила запасы в ПХГ на 12,2%

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) и по 15 декабря снизила запасы в них на 12,2% (на 2 млрд 98,18 млн куб. м) – до 15 млрд 96,78 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-15 декабря – 1 млрд 34,14 млн куб. м газа (68,94 млн куб. м/сутки), в т.ч. 15 декабря – 66,69 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 15 декабря 2017 года – составил 35,97 млн куб. м при запасах 15 млрд 439,99 млн куб. м, два года назад – 63,3 млн куб. м при запасах 12 млрд 788,86 млн куб. м, три года назад – 77,39 млн куб. м при запасах 15 млрд 100,74 млн куб. м, четыре года назад – 71,40 млн куб. м при запасах 12 млрд 494,13 млн куб. м.

Как сообщалось, в весенне-осенний период закачки этого года запасы в ПХГ были пополнены на 9 млрд 759,8 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Запасы в ПХГ Украины на 15 декабря за 2014-18 гг., млн куб. м:

дата объем 15.12.2018 15 096,78 15.12.2017 15 439,99 15.12.2016 12 788,86 15.12.2015 15 100,74 15.12.2014 12 494,13

Данные: УТГ.