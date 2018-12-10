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Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в ноябре увеличилась на 4,9% до $339,2/тыс. куб. м, - Минэкономики
11:52 10.12.2018 |
Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в ноябре увеличилась на 4,9%, или на 15,77 долларов/тыс. куб. м, до 339,2114 долларов/тыс. куб. м по сравнению с октябрем (323,4418 долларов/тыс. куб. м).
Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.
В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в ноябре увеличилась на 4,6%, или на 412,8 гривен/тыс. куб. м, до 9 471,9252 гривен/тыс. куб. м по сравнению с октябрем (9 059,126 гривен/тыс. куб. м).
Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).
Как сообщали Українські Новини, в январе 2018 года, согласно данным Минэкономики, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа за 1 тыс. куб. м, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, составляла 272,9 долларов (7 784,1 гривен); в феврале - 276,96 долларов (7 429,55 гривен), в марте - 274,57 долларов (7 153,5 гривен), в апреле - 309,91 долларов (8 099,76 гривен), в мае - 260,011 долларов (6 806,4 гривен), в июне 266,3504 долларов (6 960,18 гривен), в июле - 288,8154 долларов (7 593,75 гривен), в августе - 286,6482 долларов (7 910,1707 гривен), в сентябре 304,3642 долларов (8 490,3267 гривен), в октябре - 323,4418 долларов (9 059,126 гривен).
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