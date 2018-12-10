Украина использовала 1,7 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа

Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 1 662,53 млн куб. м газа за первые 32 дня с начала отбора газа и сократила запасы по состоянию на 8 декабря до 15 542,17 млн куб м, что на 1,3% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15 753,93 млн куб м).

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

Среднесуточный отбор газа за 32 дня с начала прекращения закачки газа и начала его отбора составил 51,95 млн куб. м.

С начала декабря Украина импортировала 125,069 млн куб. м газа: 58,689 млн куб. м - через Словакию, 54,569 млн куб. м - через Венгрию, 11,811 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала декабря составила 470,629 млн куб. м, транзит - 1 989,518 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.