В январе-ноябре Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 34,1% до $297,6 млн

В январе-ноябре 2018 года Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 34,1%, или на 75,659 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 297,619 млн долларов.

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-ноябре 57,36% (170,705 млн долларов) дохода от экспорта пришлось на поставку электроэнергии в Венгрию, 23,79% (70,792 млн долларов) - в Польшу, 16,13% (48,019 млн долларов) - в Молдову, 2,72% (8,103 млн долларов) - в другие страны.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,7%, или на 1 152,7 млн кВт-час, до 5 166,3 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 55%, или на 83,478 млн долларов, до 235,541 млн долларов по сравнению с 2016 годом.