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Встреча по газу ЕК/РФ/Украина перенесена с декабря на январь по просьбе Еврокомиссии - Новак
15:10 06.12.2018 |
Возможная дата очередных трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией перенесена с декабря на вторую половину января будущего года по просьбе Брюсселя, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Вчера мы говорили с еврокомиссаром (Марошем - ИФ) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь месяц. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января. До этого будет экспертная встреча. В декабре пока не будет встречи", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос "Интерфакса".
В последнее время наметилась активизация контактов представителей и России, и Украины с европейскими политиками по газовой тематике.
В конце ноября министр энергетики РФ Александр Новак по телефону обсудил с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером "дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины".
В начале декабря глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер обсуждал с послом Европейского союза в РФ, главой представительства ЕС в РФ Маркусом Эдерером проект "Северный поток 2".
В среду в Брюсселе с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем встречался глава МИД Украины Павел Климкин.
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