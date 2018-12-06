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«Нафтогаз» сообщил о дезинформации потребителей облгазами Фирташа
12:02 06.12.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей о своих негативных решениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.
Как отметили в "Нафтогазе", эти структуры перекладывают ответственность за эти решения на НАК.
В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза", сообщили в НАК.
"Подчеркиваем, что Нафтогаз никоим образом не причастен к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы компенсируются родственным структурам газсбытов - облгазам через механизм производственно-технологических потерь", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Нафтогазе", доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.
НКРЭКУ уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления, сообщили в НАК.
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