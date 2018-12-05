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Установка счетчиков газа для населения является обязанностью облгазов – Верховный суд
20:40 05.12.2018 |
Обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения возложена на газораспределительные организации.
Об этом говорится в выводе Большой палаты Верховного суда по результатам рассмотрения иска физических лиц против ПАО «Криворожгаз», сообщает пресс-служба суда.
«В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. ПАО «Криворожгаз» обязано предоставлять оплаченные истцами услуги, в том числе, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Украины № 3533-VI обязано обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах, в которых газ используется только для приготовления пищи, - до 1 января 2018 года, поскольку рассмотрение дела по существу завершилось до внесения изменений относительно срока установления счетчиков таким потребителям», - сказано в сообщении.
В суде подчеркнули, что отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, а также нарушает их права как потребителей.
«Именно на субъект хозяйствования - газораспределительную организацию - возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно», - сказано в сообщении.
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