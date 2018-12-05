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К 2050 году солнечная энергетика займет 70% мирового энергетического рынка
12:51 05.12.2018 |
Солнечная энергетика может стать основным источником электроэнергии в мире. Об этом Европейская технологическая и инновационная платформа для фотоэлементов (ETIP PV) заявила на 24-х климатических переговорах ООН.
Через три десятилетия солнечные электростанции и панели на крышах потенциально могут занять 69% всего энергетического рынка. Доля ветрогенераторов составит 18% к 2050 году.
Утверждение основано на исследованиях, проведенных в Технологическом университете Лаппеэнранта (Финляндия). Ученые считают, что необходимо перестать строить новые нефтяные, угольные и атомные электростанции, постепенно наращивая объем солнечной и ветровой генерации. Если прирост ежегодно будет составлять 3-4%, к 2050 году фотоэлементы станут крупнейшим в мире источником энергии.
Гидроэнергетика, напротив, потеряет свои позиции. Ее доля на мировом рынке упадет с 16% до 8%.
По мнению специалистов ETIP PV, такая стратегия принесет огромную выгоду европейскому производственному сектору. Если в 2012 году Европа была несомненным лидером по изготовлению солнечных панелей, сейчас ее доля едва дотягивает до 6%. Сильнейшая конкуренция на азиатском и американском рынках, а также растущий интерес к солнечной энергетике со стороны африканских стран может подстегнуть европейских производителей к взрывному росту и развитию.
Европейская комиссия представила свое видение развития чистой энергетики до 2050 года. Сейчас 75% выбросов СО2 поступает из промышленного сектора. А значит, в ближайшие два десятилетия нужно на 80% перевести его на возобновляемые источники энергии.
Такая политика позволит сократить импорт ископаемого топлива и сэкономить €2-3 триллиона после 2030 года.
Ежегодно из этих денег можно будет выделять по €175-290 млрд на создание углеродно-нейтральной экономики. Сегодня ЕС вкладывает 2% ВВП в свою энергетическую систему. А чтобы достичь поставленных целей, нужно увеличить инвестиции до 2,8%.
Франция уже представила собственную стратегию по переходу на новую энергетику и пообещала закрыть четыре оставшиеся угольные электростанции к 2022 году, а также 14 атомных реакторов первого поколения суммарной мощностью 900 МВт к 2035 году.
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