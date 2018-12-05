Дата введения «зеленых» аукционов будет перенесена на 2020 год

Комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политики и ядерной безопасности одобрил положение в законопроект о новой системе поддержки возобновляемых источников энергии, согласно которому запуск "зеленых" аукционов запланирован на 1 января 2020 года.

Соответствующее положение было согласовано на заседании комитета во вторник. Список вопросов, вынесенных на голосование, был составлен с учетом положений "альтернативных законопроектов".

Конечный срок подписания prePPA для завершения начатых проектов в сфере ВИЭ на условиях "зеленого" тарифа (независимо от размера проекта), проголосованный комитетом - до 31 декабря 2019 года. По мнению замглавы комитета Ольги Бельковой, этот пункт является одним из самых ключевых.

Обсуждение формирования единого законопроекта по поддержке "зеленых" аукционов продолжится в комитете в среду, 5 декабря, наряду с другими вопросами, которые депутаты не успели рассмотреть на сегодняшнем заседании.

Как сообщалось, в настоящее время в парламенте зарегистрировано на рассмотрении восемь законопроектов по новой системе поддержки ВИЭ, в том числе, предполагающие переход с "зеленого" тарифа, значительно превышающего тариф для традиционных видов генерации, на систему аукционов. Предполагается, что в таких аукционах победителем будет тот желающий получить участок земли для реализации ВИЭ-проекта, который сможет предоставить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом.