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Дата введения «зеленых» аукционов будет перенесена на 2020 год
22:24 04.12.2018 |
Комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политики и ядерной безопасности одобрил положение в законопроект о новой системе поддержки возобновляемых источников энергии, согласно которому запуск "зеленых" аукционов запланирован на 1 января 2020 года.
Соответствующее положение было согласовано на заседании комитета во вторник. Список вопросов, вынесенных на голосование, был составлен с учетом положений "альтернативных законопроектов".
Конечный срок подписания prePPA для завершения начатых проектов в сфере ВИЭ на условиях "зеленого" тарифа (независимо от размера проекта), проголосованный комитетом - до 31 декабря 2019 года. По мнению замглавы комитета Ольги Бельковой, этот пункт является одним из самых ключевых.
Обсуждение формирования единого законопроекта по поддержке "зеленых" аукционов продолжится в комитете в среду, 5 декабря, наряду с другими вопросами, которые депутаты не успели рассмотреть на сегодняшнем заседании.
Как сообщалось, в настоящее время в парламенте зарегистрировано на рассмотрении восемь законопроектов по новой системе поддержки ВИЭ, в том числе, предполагающие переход с "зеленого" тарифа, значительно превышающего тариф для традиционных видов генерации, на систему аукционов. Предполагается, что в таких аукционах победителем будет тот желающий получить участок земли для реализации ВИЭ-проекта, который сможет предоставить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом.
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