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Польша и Дания договорились о газопроводе в Балтийском море
13:44 04.12.2018 |
Польша и Дания договорились проложить газопровод Baltic Pipe по дну Балтийского моря длиной 900 километров, который должен начать поставки норвежского газа в Польшу в 2022 году.
Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter, соответствующее соглашение было подписано 30 ноября, пишет DW.
Согласно плану, Baltic Pipe должен начать прокачивать газ в Польшу, когда завершится контракт с российским "Газпромом".
Польский газовый оператор GAZ-SYSTEM SA и датский Danish Energinet SOV объявили, что они разработали соглашение по газопроводу, которое предусматривает его введение в эксплуатацию до 1 октября 2022 года.
Мощность газопровода должна составить до 10 млрд кубических метров газа в год.
Проект получит финансовую поддержку ЕС на сумму 51,4 млн евро из Европейского механизма подключения (CEF). Общие затраты на строительство газопровода не раскрываются.
Ранее Польша подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа с США, стремясь ослабить зависимость от российского газа в условиях напряженности с Москвой. Кроме того Польша рассматривает возможность импорта топлива из Норвегии и Катара.
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