Финансовые новости
- |
- 03.12.18
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы
12:45 03.12.2018 |
Современные фотокатализаторы и фотоэлементы чаще всего не обходятся без комплексных соединений металлов. Они позволяют устройствам поглощать солнечные лучи и извлекать солнечную энергию. Однако большинство методик полагается на соединения редких и дорогих элементов - рутения, осмия или иридия.
Альтернативу благородным металлам нашли ученые из Лундского университета (Швеция). В ходе экспериментов они получили молекулу железа, которая благодаря своей структуре эффективно заменяет более дорогие аналоги.
Полученная молекула способна захватывать и удерживать солнечную энергию в течение достаточно продолжительного времени, чтобы вступать в реакцию с другой молекулой.
Исследователям также удалось продлить свечение молекулы так, что процесс впервые можно было наблюдать невооруженным взглядом при комнатной температуре.
«Наше открытие доказывает, что редкие металлы можно заменить железом, которым изобилует земная кора и которое обходится дешево», - отметил руководитель исследования профессор Кеннет Вернмарк.
Как отмечают авторы, запасы железа в земной коре составляют почти 6%, что делает металл одним из самых доступных и распространенных на планете.
Результаты исследования опубликовали в журнале Science. Шведские химики признают, что не ожидали совершить прорыв так скоро. На разработку методики ушло около пяти лет, хотя предполагалось, что на это потребуется как минимум десятилетие.
Ранее другая команда шведских ученых - на этот раз из Технического университета Чалмерса - синтезировала молекулу для долговременного хранения солнечного тепла. Технология позволяет собирать тепловую энергию летом, а затем использовать ее зимой. Причем хранить тепло можно вплоть до 18 лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
|Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ
|Штурмовики и истребители. Сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
|Приватбанк сложно полностью продать частному инвестору — глава Набсовета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов: Мне приписывают высокие кабинеты от ЦРУ до Кремля
|Украина прекратила антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана
|Небанковский финансовый лизинг в Украине за 9 мес.-2018 вырос на 89,6% - Нацкомфинуслуг
|НБУ оценил возможные потери от блокады Керченского пролива
|Цены на нефть 3 декабря растут на ожиданиях сокращения добычи, Brent торгуется у $61,75 за баррель
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы
Это интересно
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей