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Украина использовала 1,1 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа
11:27 03.12.2018 |
Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 1 073,79 млн куб. м газа за первые 24 дня с начала отбора газа и сократила запасы по состоянию на 30 ноября до 16 130,9 млн куб м, что на 0,07% больше, чем на аналогичную дату 2017 года (16 120,41 млн куб м).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
Среднесуточный отбор газа за 24 дня с начала прекращения закачки газа и начала его отбора составил 44,74 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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