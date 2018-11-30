Украина за 10 мес. увеличила добычу нефти на 5,5%, газоконденсата - на 1,4%

Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1 млн 256,7 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,4% (на 7,3 тыс. тонн) - до 539,3 тыс. тонн.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 5% (на 58,4 тыс. тонн) - до 1 млн 222,9 тыс. тонн, но снизили газоконденсата - на 6% (на 22,1 тыс. тонн), до 346,6 тыс. тонн.

В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,8% (на 63,5 тыс. тонн) - до 1 млн 160,1 тыс. тонн, но снизила газоконденсата - на 12,5% (на 5,9 тыс. тонн), до 41,2 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 7,5% (на 5,1 тыс. тонн) - до 62,8 тыс. тонн, газоконденсата - на 5% (на 16,2 тыс. тонн), до 305,4 тыс. тонн.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 28% (на 7,4 тыс. тонн) - до 33,8 тыс. тонн, газоконденсата - на 18,1% (на 29,5 тыс. тонн) - до 192,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом - до 2,098 млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргазвыдобування" - 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нафтогазвыдобування" - 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные ресурсы" - 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнафтобуриння" - 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-Пивнич" - 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК - 29,4 тыс. тонн (-22,1%).

