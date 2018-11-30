Финансовые новости
- |
- 30.11.18
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина за 10 мес. увеличила добычу нефти на 5,5%, газоконденсата - на 1,4%
16:15 30.11.2018 |
Добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1 млн 256,7 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,4% (на 7,3 тыс. тонн) - до 539,3 тыс. тонн.
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 5% (на 58,4 тыс. тонн) - до 1 млн 222,9 тыс. тонн, но снизили газоконденсата - на 6% (на 22,1 тыс. тонн), до 346,6 тыс. тонн.
В том числе "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5,8% (на 63,5 тыс. тонн) - до 1 млн 160,1 тыс. тонн, но снизила газоконденсата - на 12,5% (на 5,9 тыс. тонн), до 41,2 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 7,5% (на 5,1 тыс. тонн) - до 62,8 тыс. тонн, газоконденсата - на 5% (на 16,2 тыс. тонн), до 305,4 тыс. тонн.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании за 10 месяцев увеличили добычу нефти на 28% (на 7,4 тыс. тонн) - до 33,8 тыс. тонн, газоконденсата - на 18,1% (на 29,5 тыс. тонн) - до 192,7 тыс. тонн.
Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом - до 2,098 млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), "Укргазвыдобування" - 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нафтогазвыдобування" - 54,2 тыс. тонн (-2,3%), "Природные ресурсы" - 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнафтобуриння" - 41 тыс. тонн (+62,5%),"Эско-Пивнич" - 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК - 29,4 тыс. тонн (-22,1%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн первого транша макрофинансовой помощи Украине
|«Техпаспорт» церкви: Что принял Константинополь и когда ждать томос
|Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет
|Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина за 10 мес. увеличила добычу нефти на 5,5%, газоконденсата - на 1,4%
|Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%
|Первый транш макрофинпомощи ЕС поступит в госбюджет в середине декабря - Минфин
|Нефть вернулась к снижению, Brent подешевела до $59 за баррель
|Кабмин исключил норму о безоплатности услуг авторизованных е-площадок при внесении данных в Единую базу отчетов об оценке
|Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн первого транша макрофинансовой помощи Украине
Это интересно
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу