НКРЭКУ перенесла введение суточной балансировки газа с 1 декабря на 1 марта 2019

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) перенесла срок введения суточной балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ в пятницу, передают Українські Новини.

Первоначально НКРЭКУ планировала введение суточной балансировки газа с 1 декабря, однако в ходе заседания комиссии "Укртрансгаз" обратился к НКРЭКУ с просьбой перенести данный срок до окончания отопительного сезона, в свою очередь НКРЭКУ перенесла введение суточной балансировки газа на 1 марта 2019 года.

"Укртрансгаз" отмечает, что неоднократно обращал внимание участников рынка на необходимость, согласно действующей редакции Кодекса ГТС, подать номинации на декабрь через информационную платформу по новым электронным формам с наложением электронной цифровой подписи, поскольку именно таким образом рынок должен будет обмениваться информацией начиная с 1 декабря - с переходом на суточную балансировку.

Кроме того, по результатам тестирования информационной платформы, которое началось с 19 октября, "Укртрансгаз" констатирует недопустимо низкую активность участников рынка в этом процессе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укртрансгаз" просил НКРЭКУ отсрочить введение суточной балансировки газа до окончания отопительного сезона 2018/2019 года.

В конце сентября НКРЭКУ перенесла срок введения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря.

27 июля 2018 года НКРЭКУ отложила переход на суточную балансировку газа на два месяца - с 1 августа до 1 октября 2018 года.

Вместе с этим регулятор наложил на ПАО "Укртрансгаз" штраф в размере 850 тыс. гривен за нарушения, которые привели к срыву сроков запуска суточного балансирования рынка газа с 1 августа.