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Славутич на 40% уменьшил зависимость от газа благодаря биомассе
09:14 30.11.2018 |
Благодаря твердотопливной котельне мощностью 10,5 МВт, которая производит тепло из трески, город Славутич уменьшил свою зависимость от газа на 40%.
Следующий шаг Славутича - установление биоТЕЦ мощностью 12,5 МВт электрической и 29 МВт тепловой энергии. Кроме того, дополнительно планируют засадить 5 тыс. га энергокультурами, которые послужат источником биомассы.
Как сообщает Госэнергоэффективности, украинские города и общины начинают активно заниматься вопросами энергоэффективности. Недавно с Ассоциацией ОТГ, которая объединила уже около 200 органов местного самоуправления, был подписан Меморандум о сотрудничестве для широкого внедрения проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетики в местных общинах. Энергоменеджмент / енергомониторинг введен уже в 10 ОТГ, а еще в 35 ОТГ - разрабатывается. Также местные программы удешевления «теплых кредитов» внедрили 7 ОТГ.
В августе первые ЭСКО-договоры заключены в двух учебных заведениях МачухевськойОТГ (с. Плоское и с. Калашники). Благодаря реализации таких контрактов, община уже в этом отопительном сезоне будет экономить до 20% энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что в городе Ровно для замещения газа будет установлено 30 котельных на биомассе.
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