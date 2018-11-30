Славутич на 40% уменьшил зависимость от газа благодаря биомассе

Благодаря твердотопливной котельне мощностью 10,5 МВт, которая производит тепло из трески, город Славутич уменьшил свою зависимость от газа на 40%.

Следующий шаг Славутича - установление биоТЕЦ мощностью 12,5 МВт электрической и 29 МВт тепловой энергии. Кроме того, дополнительно планируют засадить 5 тыс. га энергокультурами, которые послужат источником биомассы.

Как сообщает Госэнергоэффективности, украинские города и общины начинают активно заниматься вопросами энергоэффективности. Недавно с Ассоциацией ОТГ, которая объединила уже около 200 органов местного самоуправления, был подписан Меморандум о сотрудничестве для широкого внедрения проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетики в местных общинах. Энергоменеджмент / енергомониторинг введен уже в 10 ОТГ, а еще в 35 ОТГ - разрабатывается. Также местные программы удешевления «теплых кредитов» внедрили 7 ОТГ.

В августе первые ЭСКО-договоры заключены в двух учебных заведениях МачухевськойОТГ (с. Плоское и с. Калашники). Благодаря реализации таких контрактов, община уже в этом отопительном сезоне будет экономить до 20% энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в городе Ровно для замещения газа будет установлено 30 котельных на биомассе.