Финансовые новости
- |
- 29.11.18
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Полтавской области местные власти отказывают компаниям в добыче газа, - Коболев
09:36 29.11.2018 |
Местные власти Полтавской области отказывают компаниям в добычи украинского газа. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Коболева, "это главная область, которая у всех находится под вопросом".
"Полтавская не очень активно пускает... Она пока что пустила несколько компаний, которые, насколько мне известно, ничего и нигде не добывают. Таким компаниям как "Укргазвидобування" они отказывают", - сообщил он.
Коболев добавил, что увеличение объемов добычи собственного газа в Украине может зависеть от проведения аукционов.
"Если мы говорим о новых спецразрешениях, то был вопрос о продлении (спецразрешений на добычу газа, - ред.). С этим на самом деле есть большая проблема. Но определенную надежду дает то, что в октябре состоялись аукционы. На этих аукционах одна из наших компаний смогла приобрести право на разработку одного из месторождений", - сказал он.
Также Коболев добавил, что сейчас таких аукционов планируют делать гораздо больше. От качества и количества этих аукционов на 60-80% будет зависеть выполнение плана добычи газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В октябре задолженность по зарплатам уменьшилась на 0,2% до 2,9 млрд гривен
|В Полтавской области местные власти отказывают компаниям в добыче газа, - Коболев
|В «Нафтогазе» рассказали, сколько стоит газ для Украины
|«Газпром» может не подписать контракт с Украиной на транспортировку газа, - Коболев
|Введение военного положения не повлияет на работу украинской ГТС
|Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году
Это интересно
|Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве