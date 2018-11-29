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В «Нафтогазе» рассказали, сколько стоит газ для Украины
09:27 29.11.2018 |
Цена газа, который Украина покупает в Европе, постоянно колеблется, но в среднем составляет около 300 долларов. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает корреспондент РБК-Украина.
"Цифра постоянно колеблется. Это зависит от рынка. Не могу назвать последнюю цифру, потому что сейчас происходит падение цен на нефть, поэтому есть определенная корреляция с газом. Последнюю цифру точно не знаю, но она близка к 300 долларов", - сообщил Коболев.
Глава "Нафтогаза" также пояснил, почему нельзя говорить, что из Европы Украина продолжает получать российский газ, от которого отказалась.
"Мы покупаем газ в такой большой дружной "ванне", куда кроме "Газпрома" поставляет газ сама Европа: Голландия, Норвегия, Румыния. Также туда же поставляет Северная Африка. Также в жидком состоянии туда прибывает газ с разных континентов. Например, США и Австралия. Мы берем и покупаем газ из этой большой "ванны", - сказал Коболев.
Он подтвердил, что идентификатора, чей именно газ попадает в Украину, нет.
"Молекулы (газа - ред.) все одинаковые. Но простой тест, есть ли газ российским: если россияне не могут нам его перекрыть, то это не российский газ", - заявил Коболев.
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