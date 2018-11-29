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Введение военного положения не повлияет на работу украинской ГТС
09:05 29.11.2018 |
Введение военного положения не повлияет на работу украинской газотранспортной системы (ГТС) и на переговоры "Нафтогаза" с "Газпромом". Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.
Он отметил, что переговоры сторон по "газовому делу" проходят очень медленно.
"Что касается переговоров с Россией, я не вижу в этом больших рисков. Я не думаю, что это повлияет. Ситуация в переговорах и так очень непростая с одной стороны. С другой стороны, там есть полная ясность. Понятно, кто и чего хочет. Понятна позиция России, понятна позиция Украины. Пока эти переговоры проходят очень вяло", - заявил Коболев.
По его словам, введение военного положения вряд ли повлияет на работу ГТС или нефтетранспортной системы Украины. Добыча газа также останется на том же уровне.
"Я не вижу никакой проблемы с точки зрения военного положения как для работы как ГТС, так и нефтетранспортной системы, так и добычи газа. Там есть определенные юридические аспекты. Мы надеемся, что наши контрагенты не будут злоупотреблять таким элементом контракта как "форсмажор". Но во всех других случаях прямого воздействия я не вижу", - добавил он.
Напомним, недавно в апелляционном суде Стокгольма закончились предварительные слушания относительно решения Стокгольмского арбитража по газовому делу НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома".
Добавим, Стокгольмский арбитраж объединил иски "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках нового арбитражного процесса. В частности, "Нафтогаз" требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Общая сумма требований "Нафтогаза" составляет 12 млрд долларов (включая проценты).
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