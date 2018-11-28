Великобритания хочет внедрить водород в отопительную систему страны

Влиятельная группа законодателей в парламенте Великобритании призывает правительство искать пути по внедрению водорода в отопительную систему страны. Комитет по изменению климата утверждает, что министры должны разработать стратегию по отказу от использования ископаемого топлива для обогрева домов и предприятий в ближайшие три года, пишет Bloomberg.

Британия - мировой лидер в чистой энергетике. Недавно ВИЭ там превзошли мощность традиционных электростанций. И вряд ли кто-то усомнится, что власти здесь делают все возможное для сокращения выбросов СО2. Однако половина энергопотребления и треть выбросов углекислого газа приходится на отопительную систему.

И именно в этой отрасли сложнее всего заменить нефть, природный газ и уголь на энергию из возобновляемых источников.

Комитет по климату призывает начать перестройку с широкого распространения гибридных тепловых насосов - то есть электронасосов с газовым котлом. Такие устройства могут на 80% сократить объем газа, потребляемого зданиями для обогрева комнат.

Следующий шаг - замена газа на водород. После этого отопительная система будет работать вообще без выбросов СО2. Водород, в свою очередь, будут производить солнечные и ветровые электростанции. Причем на это можно не тратить энергию, а использовать ее излишки, таким образом, используя резервуары в качестве системы хранения энергии.

По подсчетам Комитета по изменению климата, к 2050 году водородные котлы смогут обеспечить 25% тепла для каждого здания, а остальную нагрузку возьмут на себя электрические насосы.

Водород постепенно должен теснить и бытовой газ - лицензию на проведение опасного эксперимента выдало Управление по охране труда.

Газовым компаниям разрешили добавить 20% водорода (вместо допустимых сейчас 0,1%) при подаче газа в сеть Килского университета. Исследователи считают, что это не вызовет никаких негативных последствий. Если эксперимент пройдет успешно, многие газовые компании применят этот опыт для постепенного перехода на водород.

Транспортную систему Британии также собираются постепенно переводить на водородное топливо. Уэльская компания Riversimple начнет выпускать водородные автомобили Rasa в 2020 году. А британский железнодорожный оператор Eversholt Rail заключил контракт на оснащение всех электропоездов Class 321 водородными двигателями от французской компании Alstom.