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НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое
17:42 27.11.2018 |
Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.
В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.
"Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций", - отметила Кривенко.
Глава НКРЭКУ добавила, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины "с учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством".
Напомним, в апреле Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила НКРЭКУ предложения снизить тарифы на транзит газа. В частности, комиссии были направлены предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года.
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