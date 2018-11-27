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В Европе сектор энергетики может быть полностью декарбонизирован уже 2045 году
17:32 27.11.2018 |
В прошлом году Союз европейской электроэнергетики Eurelectric выпустил меморандум, в соответствии с которым участники отрасли будут активно предпринимать усилия, чтобы превратить электроэнергетику в углеродно-нейтральную «задолго до середины века» (well before mid-century).
В июне текущего года Союз опубликовал доклад под названием «Пути декарбонизации европейской экономики» (Decarbonization pathways), в котором описываются возможные пути достижения климатических целей Европы 2050 года в секторах недвижимости, транспорта и промышленности. Согласно этому документу, по крайней мере 60% экономики ЕС должно быть электрифицировано к 2050 году для достижения 95% сокращения выбросов парниковых газов по сравнению с уровнями 1990 года.
Вчера Eurelectric выпустил вторую часть вышеуказанного доклада, в котором говорится о декарбонизации электроэнергетики.
По расчётам авторов, европейский энергетический сектор может быть полностью декарбонизирован раньше, чем требуется для реализации целей Парижского соглашения, а именно к 2045 году. Для этого потребуется увеличение темпов электрификации ключевых секторов экономики, о чём говорилось в первой части доклада, а также выполнение следующих нехитрых условий:
* К 2045 г более 80% производства электроэнергии должны обеспечивать ВИЭ, при этом на долю солнечной и ветровой энергетики будет приходиться примерно 15% и 50% соответственно.
* Источники энергии должны быть диверсифицированы для обеспечения надежности и гибкости (маневренности) системы;
* Должна измениться роль «традиционной» генерации, которая будет обеспечивать резерв, но всё в меньшей степени использоваться для выработки электроэнергии;
* Зрелость и снижение стоимости технологий, обеспечивающих дальнейшее снижение выбросов, таких как CCS и «энергия-газ» (power-to-gas).
Исследование показывает, что, несмотря на большой объем инвестиций, необходимых для выполнения рассматриваемой задачи, стоимость электроснабжения в полностью безуглеродной системе будет ниже, чем оценивалось раньше. Это связано со стремительным снижением стоимости технологий возобновляемой генерации. Если в 2011 году Европейская комиссия прогнозировала оптовые цены на электроэнергию в 105 евро за МВт*ч к 2045 году, то нынешняя оценка: 70-75 евро за МВт*ч.
Изменение структуры электроэнергетики (по выработке) в разных сценариях декарбонизации европейской экономики представлено на следующем графике:
Видно, что выработка ГЭС и атомных электростанций в Европе будет находится примерно на нынешних уровнях.
В докладе отмечается, что на долю ископаемого топлива к 2045 году будет приходится всего примерно 5% производимой электроэнергии, хотя мощности газовых электростанций будут составлять приблизительно 15% от общей установленной мощности - чтобы обеспечить надежность системы, особенно в регионах, которые не имеют доступа к гидро- или ядерной энергии.
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