В Европе сектор энергетики может быть полностью декарбонизирован уже 2045 году

В прошлом году Союз европейской электроэнергетики Eurelectric выпустил меморандум, в соответствии с которым участники отрасли будут активно предпринимать усилия, чтобы превратить электроэнергетику в углеродно-нейтральную «задолго до середины века» (well before mid-century).

В июне текущего года Союз опубликовал доклад под названием «Пути декарбонизации европейской экономики» (Decarbonization pathways), в котором описываются возможные пути достижения климатических целей Европы 2050 года в секторах недвижимости, транспорта и промышленности. Согласно этому документу, по крайней мере 60% экономики ЕС должно быть электрифицировано к 2050 году для достижения 95% сокращения выбросов парниковых газов по сравнению с уровнями 1990 года.

Вчера Eurelectric выпустил вторую часть вышеуказанного доклада, в котором говорится о декарбонизации электроэнергетики.

По расчётам авторов, европейский энергетический сектор может быть полностью декарбонизирован раньше, чем требуется для реализации целей Парижского соглашения, а именно к 2045 году. Для этого потребуется увеличение темпов электрификации ключевых секторов экономики, о чём говорилось в первой части доклада, а также выполнение следующих нехитрых условий:

* К 2045 г более 80% производства электроэнергии должны обеспечивать ВИЭ, при этом на долю солнечной и ветровой энергетики будет приходиться примерно 15% и 50% соответственно.

* Источники энергии должны быть диверсифицированы для обеспечения надежности и гибкости (маневренности) системы;

* Должна измениться роль «традиционной» генерации, которая будет обеспечивать резерв, но всё в меньшей степени использоваться для выработки электроэнергии;

* Зрелость и снижение стоимости технологий, обеспечивающих дальнейшее снижение выбросов, таких как CCS и «энергия-газ» (power-to-gas).

Исследование показывает, что, несмотря на большой объем инвестиций, необходимых для выполнения рассматриваемой задачи, стоимость электроснабжения в полностью безуглеродной системе будет ниже, чем оценивалось раньше. Это связано со стремительным снижением стоимости технологий возобновляемой генерации. Если в 2011 году Европейская комиссия прогнозировала оптовые цены на электроэнергию в 105 евро за МВт*ч к 2045 году, то нынешняя оценка: 70-75 евро за МВт*ч.

Изменение структуры электроэнергетики (по выработке) в разных сценариях декарбонизации европейской экономики представлено на следующем графике:

Видно, что выработка ГЭС и атомных электростанций в Европе будет находится примерно на нынешних уровнях.

В докладе отмечается, что на долю ископаемого топлива к 2045 году будет приходится всего примерно 5% производимой электроэнергии, хотя мощности газовых электростанций будут составлять приблизительно 15% от общей установленной мощности - чтобы обеспечить надежность системы, особенно в регионах, которые не имеют доступа к гидро- или ядерной энергии.