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Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом
17:06 26.11.2018 |
Электротехническая компания Westinghouse (США) готова полностью обеспечивать ядерным топливом все украинские АЭС, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заявление представителей компании во время встречи с министром Игорем Насаликом.
В компании заверили о наличии всех технических и логистических возможностей, чтобы выйти на 100%-ное обеспечение ядерным топливом всех энергоблоков украинских АЭС. Сейчас компания осуществляет поставки на шесть энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо компании Westinghouse.
"Учитывая существующие угрозы национальной безопасности Украины, в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ мы готовы обеспечить работу энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", - цитирует пресс-служба слова И.Насалика.
Кроме того, стороны рассматривают расширение сотрудничества относительно участия компании в строительстве в Украине завода по переработке ядерного топлива, а также во внедрении проекта "Энергомост: "Украина-ЕС".
В настоящее время Westinghouse занимает 40% украинского рынка ядерного топлива, поставляя его на шесть из 15 реакторов
Как сообщалось, в начале 2018 года НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric продлили срок действия договора о поставках ядерного топлива до 2025 года.
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