В Хмельницкой области построят еще одну солнечную электростанцию

В селе Писаревка Староконстантиновского района Хмельницкой области началось строительство солнечной электростанции мощностью 1,8 МВт.

Данная СЭС станет четвертой в Староконстантиновском районе - сейчас такие станции уже работают в селах Коржовка, Вишнополь и Северины.

Проект стоимостью около 50 миллионов гривен планируют реализовать до конца текущего года.

В 2015 году в селе Коржовка внешнеэкономическая ассоциация «Новосвит» (г.Винница) построила СЭС мощностью 149,5 кВт и микро ГЭС. В течение первого полугодия 2018 года Коржовской солнечной станцией и гидроэлектростанцией выработано 600 тыс. кВт-ч. электроэнергии.

Вишнопольскую и Северинскую солнечные электростанции "Новосвит" ввел в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Мощность Вишнопольськой солнечной электростанции составляет 1850 кВт, стоимость проекта - 49,5 млн грн., создано пять новых рабочих мест. Мощность Северинской солнечной электростанции составляет 837 кВт, стоимость проекта - 22 млн грн., создано три рабочих места.

Ранее в Хмельницком создали кластер для развития возобновляемой энергетики.

На сегодняшний день Хмельницкая область уже достигла определенных результатов в сфере возобновляемой энергетики. Так, в I полугодии из возобновляемых источников энергии было произведено 40,8 млн кВт-год кВт-ч электроэнергии, из которых 8,1 млн кВт-ч - небольшими гидроэлектростанциями; 17 млн кВт-ч - солнечными электростанциями; 15,7 млн кВт-ч - биогазовой установки.

В области действует 29 малых ГЭС и 12 СЭС общей мощностью 35 МВт: за январь-сентябрь введено в эксплуатацию 5 СЭС общей мощностью 12 МВт (сумма инвестиций около 12 млн долл).