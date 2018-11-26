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В Хмельницкой области построят еще одну солнечную электростанцию
14:58 26.11.2018 |
В селе Писаревка Староконстантиновского района Хмельницкой области началось строительство солнечной электростанции мощностью 1,8 МВт.
Данная СЭС станет четвертой в Староконстантиновском районе - сейчас такие станции уже работают в селах Коржовка, Вишнополь и Северины.
Проект стоимостью около 50 миллионов гривен планируют реализовать до конца текущего года.
В 2015 году в селе Коржовка внешнеэкономическая ассоциация «Новосвит» (г.Винница) построила СЭС мощностью 149,5 кВт и микро ГЭС. В течение первого полугодия 2018 года Коржовской солнечной станцией и гидроэлектростанцией выработано 600 тыс. кВт-ч. электроэнергии.
Вишнопольскую и Северинскую солнечные электростанции "Новосвит" ввел в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Мощность Вишнопольськой солнечной электростанции составляет 1850 кВт, стоимость проекта - 49,5 млн грн., создано пять новых рабочих мест. Мощность Северинской солнечной электростанции составляет 837 кВт, стоимость проекта - 22 млн грн., создано три рабочих места.
Ранее в Хмельницком создали кластер для развития возобновляемой энергетики.
На сегодняшний день Хмельницкая область уже достигла определенных результатов в сфере возобновляемой энергетики. Так, в I полугодии из возобновляемых источников энергии было произведено 40,8 млн кВт-год кВт-ч электроэнергии, из которых 8,1 млн кВт-ч - небольшими гидроэлектростанциями; 17 млн кВт-ч - солнечными электростанциями; 15,7 млн кВт-ч - биогазовой установки.
В области действует 29 малых ГЭС и 12 СЭС общей мощностью 35 МВт: за январь-сентябрь введено в эксплуатацию 5 СЭС общей мощностью 12 МВт (сумма инвестиций около 12 млн долл).
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