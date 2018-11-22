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Саботаж балансировки газа угрожает отопительному сезону, - «Нафтогаз»
12:57 22.11.2018 |
В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о саботаже начала работы системы балансировки газа со стороны компаний, снабжающих население газом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.
"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа", - говорится в сообщении компании.
В "Нафтогазе" рассказали, что после завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточной балансировки были выявлены недостатки в наполнении системы. В частности, облгазми была предоставлена неполная или недостоверная информация о потребителях. В связи с этим в НАК заявили, что это делает невозможным корректную регистрацию потребителей.
В компании поясняют, что отсутствие корректной информации о потребителе в реестре Информационной платформы означает, что такой потребитель не сможет получать газ с 1 декабря.
"Нафтогаз" обратился к председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко с письмом, в котором говорится о недопустимых рисках, которые ставят под угрозу внедрение суточной балансировки с 1 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что внедрение суточной балансировки газа в Украине перенесено на 1 декабря.
Отметим, ранее предполагалось, что система суточной балансировки заработает с 1 октября. Согласно решению комиссии, оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" в течение двух месяцев должен провести тестирование информационной платформы для суточной балансировки и при необходимости доработать ее. При этом обл- и горгазы должны обеспечить наполнение абонентской базы данными потребителей.
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