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Определен окончательный маршрут «Турецкого потока»
08:34 22.11.2018 |
"Газпром" выбрал маршрут поставок сырья в Европу по второй нитке "Турецкого потока", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опубликованные в октябре-ноябре материалы газотранспортных операторов Болгарии, Венгрии, Сербии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей.
Из документов следует, что поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" начнутся с 2020 года, в Венгрию - с 2021 года, а в Словакию - во второй половине 2022 года. Данный подход, как отмечает издание, полностью соответствует законодательству Евросоюза.
Процедура нужна для строительства новых газопроводов. "Оператор предлагает участникам рынка купить будущие мощности, по завершении аукциона обязан построить их к указанному сроку, а покупатели - оплатить после через тариф на прокачку", - поясняет издание, отмечая что теперь придраться к проекту, который, по сути повторяет маршрут "Южного потока", заблокированного в 2014 году, будет сложно.
"Булгартрансгаз" планирует проведение аукциона на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую часть из Турции и на выходе в Сербию в декабре текущего года. Мощность на входе, как отмечает издание, составляет 15,8 млрд кубометров в год, что полностью соответствует мощности одной нитки "Турецкого потока".
Операторы Венгрии, Австрии и Словакии уже провели аукцион на бронирование новых мощностей в конце октября. Правда, процедуры в рамках аукциона еще полностью не завершены, это произойдет к марту 2019 года. Как сообщил изданию один из источников на рынке, российский газовый холдинг намерен забронировать все мощности. В "Газпроме", правда, это никак не прокомментировали.
Таким образом, с 2020 года будут запущены обе нитки "Турецкого потока". Вторая, правда, достигнет полной загрузки лишь к 2022 году. При этом издание отмечает, что пока неизвестно, каким образом будет получать газ Греция, которая уже выражала заинтересованность в продлении "Турецкого потока" до своей территории.
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"Газпром" не случайно теряет прибыли и падает в мировых рейтингах: компания из коммерческого предприятия все более явно превращается в инструмент политического давления. Ее проект по транзиту газа в Европу через Турцию тому подтверждение.
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