Максимальная цена газа для промпотребителей составила 15,2 тыс. гривен/тыс. куб. м в октябре, - НКРЭКУ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) констатирует, что в октябре максимальная цена природного газа для потребителей (кроме населения) составила 15 205,8 гривен/тыс. куб. м (с НДС и без затрат на транспортировку и распределение).

Об этом говорится в сообщении комиссии по результатам мониторинга цен на газ, передают Українські Новини.

С момента вступления в силу закона "О рынке природного газа" с 1 октября 2015 года НКРЭКУ не устанавливает предельную цену на газ для потребителей и учреждений, финансируемых из госбюджета.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", как и частные компании, самостоятельно определяет цены на природный газ.

Как сообщали Українські Новини, по данным НКРЭКУ, в июне, июле и августе максимальная цена природного газа для потребителей (кроме населения) составила 12 500 гривен/тыс. куб. м, в сентябре - 14 000 гривен/тыс. куб. м.

НКРЭКУ констатирует максимальную цену газа для промпотребителей в 2017 году, которая составляла в январе 10 806,12 гривен/тыс. куб. м, в феврале - 11 034,73 гривны/тыс. куб. м, в марте - 11 034,73 гривны/тыс. куб. м, в апреле - 11 022,01 гривна/тыс. куб. м, в мае - 11 022,01 гривна/тыс. куб. м, с июня по ноябрь - 11 500 гривен/тыс. куб. м, в декабре - 12 500 гривен/тыс. куб. м.