В Германии на тендере солнечная энергетика опять победила ветровую: 36-0

При объеме в 200 МВт (мегаватт) на конкурсный отбор были поданы заявки на 307 МВт, отмечает Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) в своем официальном сообщении. Из 50 заявок только одна была подана представителями ветроэнергетики.

В результате торгов победителями признаны 36 проектов, все они относятся к солнечной энергетике. Средняя цена победивших заявок составила 5,27 евро-цента за киловатт-час.

«Фактически, совместный тендер выглядел как дополнительный тендер в фотовольтаике», - так оценило результаты Федеральное сетевое агентство.

Особенностью отбора явилось использование специального механизма, призванного ограничить строительство новых объектов в регионах с высокой плотностью действующих объектов ВИЭ. Заявки для таких регионов, названных «областями, в которых требуется расширение распределительных сетей» (Verteilernetzausbaugebiete), облагались специальным сбором, что должно было снизить их конкурентоспособность. Однако эти особые условия не повлияли на успешные проекты, отмечает Bundesnetzagentur. Хотя большая часть победивших заявок относилась как раз к указанным областям, они прошли бы даже без корректировки цен.

На прошлом совместном конкурсном отборе в Германии в апреле результат был аналогичным - весь объем взяла солнечная энергетика, только средняя цена была ниже - 4,67 евро-центов за киловатт-час.

Любопытно, что во Франции, где в текущем месяце был проведен такой же технологически-нейтральный тендер, результат получился таким же. Весь объем забрала солнечная энергетика. При этом средняя цена составила 5,494 евро-цента за киловатт-час.

Немецкие участники сектора ВИЭ считают практику проведения технологически-нейтральных конкурсных отборов чрезвычайно неудачной, поскольку 1) энергетическая трансформация требует развития как солнечной, так и ветровой энергетики, и 2) в климатических условиях Германии ветер и солнце идеально дополняют друг друга.

В связи с этим две отраслевые ассоциации - Федеральный союз солнечной индустрии (Bundesverband Solarwirtschaft e.V.) и Федеральный союз ветроэнергетики (Bundesverbandes Windenergie e.V.) - в день объявления результатов совместного тендера выступили с совместным заявлением. Энергетики требуют от правительства больше не создавать «искусственную» конкуренцию ветровой и солнечной энергетики, поскольку такой подход увеличивает инвестиционные риски. Успех солнечной энергетики на прошедшем конкурсном отборе «не является поводом для празднования»: дополнительно полученные объемы будут вычтены из тендерного объема следующего года.

Ранее сообщалось, что Германия в 2018 году может достичь цели по приросту солнечных мощностей в 2,5 ГВт.