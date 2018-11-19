Коболев считает необходимым привлечение иностранных партнёров к управлению ГТС

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев считает необходимым привлечь иностранных партнёров к управлению газотранспортной системой.

Об этом он сказал журналистам в ходе форума "Украинская энергетическая неделя", передают Українські Новини.

"Газпром" предлагает 50% в "Северном потоке" иностранным партнерам. Если Украина не будет делать что-либо подобное, иностранцам просто будет интереснее работать с Россией", - сказал он.

Также Коболев отметил, что обязательным условием сохранения транзита газа на территории Украины является анбандлинг "Нафтогаза".

"Мы в "Нафтогазе" разработали план, который предполагает завершение процесса анбандлинга 1 января 2020 года. Этот план, мы надеемся, будет утвержден правительством и на его основе, в том числе, можно будет провести конкурс на привлечение иностранного партнёра", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в июле "Нафтогаз" привлек аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers (PwC) для консультаций по реализации отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг).

"Нафтогаз" 23 июля заявил, что согласовал с Кабмином свои позиции относительно порядка выделения функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга), которые, в частности предусматривают невхождение ПАО "Магистральные газопроводы Украины " в группу "Нафтогаза".

В апреле Коболев обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отложить сроки отделения функций транзита и хранения газа (анбандлинг) на два года - до завершения контракта на транзит российского газа с компанией "Газпром" (Россия).

В 2017 году группа НАК "Нафтогаз Украины" увеличила чистую прибыль в 2,2 раза, или на 21,6 млрд гривен до 39,449 млрд гривен по сравнению с 2016 годом (согласно скорректированным данным, по итогам 2016 года прибыль группы составила 17,849 млрд гривен).

При этом доход от реализации в 2017 году возрос на 18%, или на 34,714 млрд гривен до 227,478 млрд гривен.