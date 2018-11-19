Финансовые новости
- |
- 19.11.18
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинская ГТС оценивается примерно в $14 миллиардов - Коболев
14:22 19.11.2018 |
Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.
Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.
"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.
Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС за такой оценкой.
Как сообщал Укринформ, консорциум с европейскими партнерами для управления украинской газотранспортной системой может появиться уже в первом полугодии 2019 года. Об этом 1 октября нынешнего года заявлял Коболев, добавляя, что переговоры о консорциуме "очень активные". Глава Нафтогаза высказывал убеждение, что правительство Украины в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения относительно условий консорциума.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос
|Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»
|Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу - ЗМІ
|А.Венедиктов: Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В октябре через порты на украинский рынок поступило рекордные 122,3 тыс. т дизельного топлива или 19,3% от всего объема импорта
|Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу - ЗМІ
|Коболев считает необходимым привлечение иностранных партнёров к управлению ГТС
|Украинская ГТС оценивается примерно в $14 миллиардов - Коболев
|Цены на нефть слабо поднимаются 19 ноября, Brent подорожала до $66,9 за баррель
|RE100: В мире наблюдается бум перехода корпораций на ВИЭ
Это интересно
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
|Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office