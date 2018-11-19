Украинская ГТС оценивается примерно в $14 миллиардов - Коболев

Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС за такой оценкой.

Как сообщал Укринформ, консорциум с европейскими партнерами для управления украинской газотранспортной системой может появиться уже в первом полугодии 2019 года. Об этом 1 октября нынешнего года заявлял Коболев, добавляя, что переговоры о консорциуме "очень активные". Глава Нафтогаза высказывал убеждение, что правительство Украины в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения относительно условий консорциума.