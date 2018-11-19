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RE100: В мире наблюдается бум перехода корпораций на ВИЭ
14:07 19.11.2018 |
Международная организация RE100, объединяющая крупные компании, обязующиеся использовать только возобновляемые источники энергии для обеспечения своей деятельности, опубликовала годовой отчёт «RE100 Progress and Insights», в котором приводится подробная информация об успехах членов организации в деле перехода на ВИЭ.
Основные выводы этого доклада следующие:
Инициатива RE100 стала действительно глобальной, её участники работают в более чем 140 странах.
Количество членов RE100 увеличилось до 155.
Участники организации потребляют 188 ТВт*ч электроэнергии в год (2017). Это больше, чем потребление электричества в таких странах, как Египет или Польша. Если бы RE100 была страной, она бы занимала 23-е место в мире по потреблению электроэнергии. Общая годовая выручка этих компании составляет 4,5 трлн долларов США, что эквивалентно 5% мирового ВВП.
У 37 лидирующих участников организации доля ВИЭ в потреблении электроэнергии превышает 95%, более двадцати из них уже достигли 100%. В среднем все участники RE100 получают более трети (38%) электроэнергии из возобновляемых источников (72 ТВт*ч, рост за год на 41%).
Три из четырёх членов RE100 планируют перейти на 100% ВИЭ до 2030 года.
Европа является основным «поставщиком» участников RE100 (77 компаний), за ней следуют Северная Америка (53) и Азия (24).
Как показано в следующей таблице, основной юридической формой приобретения ВИЭ-электроэнергии пока являются сертификаты на возобновляемую энергию, не привязанные к физической поставке электричества (unbundled energy attribute certificates).
На втором месте - соглашения со сбытовыми организациями, которые поставляют потребителям «зеленую электроэнергию». На третьем месте стоят прямые договоры купли-продажи электроэнергии (PPA) с производителями. В докладе отмечается, что роль PPA быстро растёт. В 2017 их объём достиг почти 9 ТВт*ч, увеличившись по сравнению с 2016 г примерно вдвое. Среди способов приобретения электроэнергии, выработанной на основе ВИЭ, есть и поставка по отдельной линии электропередачи, то есть без посредничества сетевых организаций. Такая форма больше всего распространена в Индии, где 43% зеленой энергии, приобретаемой членами RE100, поставляется именно этим, довольно «экзотическим» способом.
Что побуждает компании приобретать зеленую электроэнергию? Мотивы приведены в таблице, которая составлена на основании опросов участников RE100:
Как мы видим, в качестве главных мотивов названы «управление выбросами парниковых газов» и «корпоративная социальная ответственность». 95% назвали эти задачи важными. «Экономика возобновляемой энергии» стоит на третьем месте (80% респондентов считают данный фактор важным).
Среди основных барьеров для перехода на ВИЭ компании указывают, в первую очередь, неопределённость и сложность регулирования и ценовую конкурентоспособность традиционной электроэнергии.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев этого года корпорации и госпредприятия со всего мира заключили соглашения на покупку 7,2 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников. Для сравнения, за весь 2017 было куплено 5,4 ГВт. Об этом в своем отчете сообщает Bloomberg NEF.
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