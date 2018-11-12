Финансовые новости
- |
- 12.11.18
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина использовала 30,4 млн куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа
11:35 12.11.2018 |
Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 30,36 млн куб. м газа за первые 4 дня с начала отбора газа и сократила запасы до 17 164,83 млн куб м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа.
По оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", Украина прекратила закачку газа в ПХГ с запасами 17,193 млрд куб. м
Среднесуточный отбор газа за 4 дня с начала прекращения закачки газа и начала его отбора составил 7,59 млн куб. м.
С начала ноября Украина импортировала 339,266 млн куб. м газа: 198,092 млн куб. м - через Словакию, 111,134 млн куб. м - через Венгрию, 30,04 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала ноября составила 583,644 млн куб. м, транзит - 2 116,728 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»
|Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»
|На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО
|Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет, - глава набсовета «Укрэнерго»
|Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю
|Верховная Рада вернула акциз на электромобили
|Бензины на WOG и ОККО подешевели на 1 грн/л с начала месяца
|Украина использовала 30,4 млн куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа
|Арбитраж объединил иск Газпрома о расторжении транзитного контракта и $12-миллиардный иск Нафтогаза о тарифе
Это интересно
|Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего
|Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями