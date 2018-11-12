Украина использовала 30,4 млн куб. м газа из ПХГ с начала отбора газа

Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 30,36 млн куб. м газа за первые 4 дня с начала отбора газа и сократила запасы до 17 164,83 млн куб м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа.

По оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", Украина прекратила закачку газа в ПХГ с запасами 17,193 млрд куб. м

Среднесуточный отбор газа за 4 дня с начала прекращения закачки газа и начала его отбора составил 7,59 млн куб. м.

С начала ноября Украина импортировала 339,266 млн куб. м газа: 198,092 млн куб. м - через Словакию, 111,134 млн куб. м - через Венгрию, 30,04 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала ноября составила 583,644 млн куб. м, транзит - 2 116,728 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.