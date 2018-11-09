Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

Так, 7 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, в частности, по состоянию 7 ноября в ПХГ было закачано 0,23 млн куб. м. при отборе - 1,8 млн куб. м.

По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.

При этом, по сравнению с аналогичной датой 2017 года ( 16,78 млрд куб. м), запасы газа больше на 2,5%, или на 413 млн куб.м.

"Мы входим в сезон отбора газа с рекордными за последние 6 лет запасами на данный момент, перед сезоном отбора - 17,2 млрд куб. м", - отметили в пресс-службе "Укртрансгаза".

Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.