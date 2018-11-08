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Рада намерена увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п.
15:38 08.11.2018 |
Верховная Рада намерена увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата на 2 процентных пункта (п.п.).
За принятие в первом чтении законопроекта №9260 проголосовали 233 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Рада намерена увеличить рентную плату за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата с 29% до 31% из залежей, которые полностью или частично залегают на глубине до 5 км, и с 14% до 16% из залежей на глубине более 5 км.
Кроме того, Рада намерена установить с целью повышения контроля над оборотом горючего обязательство отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения, также ввести контроль над целевым использованием горючего, предназначенного для авиационных целей, установить ответственность за использование такого товара не по назначению и ввести лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году добыча нефти и газового конденсата сократилась на 4,2% по сравнению с 2016 годом до 2 098 тыс. тонн.
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