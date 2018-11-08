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В Британии проведут эксперимент по использованию водорода в качестве бытового газа
11:49 08.11.2018 |
Британия, похоже, стремится опередить вечного соперника - Францию - в соревновании за «водородное будущее». Уже в следующем году начнутся эксперименты, в которых в газовую смесь, подаваемую в дома британцев, добавят 20% водорода, вместо допустимых сейчас 0,1%.
Управление по охране труда Великобритании (HSE) выдало разрешение компаниям, которые планируют провести эксперимент по использованию водорода при подаче бытового газа. Это станет началом их работы в рамках конкурса Network Innovation, который позволяет электрическим и газовым компаниям применять новые, ранее не испытанные подходы к энергоснабжению.
Газовые компании Cadent и Northern Gas Networks со следующего года запускают проект HyDeploy. Они добавят 20% водорода (вместо допустимых сейчас 0,1%) при подаче газа в сеть Килского университета. Исследователи считают, что это не вызовет никаких негативных последствий. Компании будут тестировать воздействие новой смеси на бытовые приборы и систему в целом, демонстрируя результаты HSE.
Смесь с нетипично большим содержанием водорода запустят в сеть, к которой подключены 17 зданий университета и 100 жилых домов.
Водород, который будет применен для этого эксперимента, получат путем электролиза. Это энергозатратный, но чистый метод, который использует электричество для расщепления молекул воды на водород и кислород.
Добавление водорода в природный газ позволит существенно сократить объем выбросов СО2 при отоплении домов.
Это составляет 50% всего энергопотребления Британии и треть от объема всех парниковых выбросов страны. Если эксперимент пройдет успешно, многие газовые компании применят опыт HyDeploy для постепенного перехода на водород.
А его массовое производство станет возможным благодаря повсеместному внедрению возобновляемых источников энергии. Произведенный водород можно будет просто хранить и использовать, когда понадобится. Более того: с его помощью можно будет запасать излишки энергии, используя водород в качестве альтернативы литий-ионным аккумуляторам.
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