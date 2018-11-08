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Правительство выделило землю для первой ветровой электростанции в Чернобыльской зоне
09:49 08.11.2018 |
Кабинет министров Украины в среду, 7 октября, принял решение выделить земельные участки на территории Чернобыльской зоны отчуждения под строительство первой ветровой электростанции. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает РБК-Украина со ссылкой на Минприроды.
В частности, решение правительства касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.
"Это не только хорошая новость для потенциальных инвесторов, но и продолжение взятого нами курса на увеличение доли альтернативной энергетики в общем энергобалансе страны. Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не требуют постоянного присутствия людей и являются абсолютно безопасными для окружающей среды", - сказал Семерак.
По данным Минприроды, в течение последних двух лет поступило более 60 заявок от инвесторов на получение земельного участка в Чернобыльской зоне для реализации проектов по возобновляемой энергетике. Заявки подали компании не только из Украины, но и из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.
Напомним, ранее в Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию, расположенную напротив накрытого реактора.
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