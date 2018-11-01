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НКРЭКУ введет детальный мониторинг лицензиатов в сфере переработки бытовых отходов
16:18 01.11.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) введет масштабный мониторинг лицензиатов в сфере переработки бытовых отходов, сообщила глава комиссии Оксана Кривенко.
"Теперь по каждому лицензиату систематически будем получать подробную информацию, включая характеристики переработки отходов и их калорийность. Наша цель - сбалансировать тариф и качество услуг с соблюдением экологических стандартов", - написала она на своей странице в Фейсбук.
Комиссия на заседании в среду одобрила проект постановления "Об утверждении форм отчетности по показателям уровня прозрачности, объемов переработки и уровня тарифа в сфере переработки бытовых отходов и инструкций по их заполнению".
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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