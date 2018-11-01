К концу 20-х годов в Юго-Восточной Азии дешевле будет построить солнечную станцию, чем эксплуатировать действующую угольную

Организация Carbon Tracker проанализировала экономику угольной генерации в трех странах Юго-Восточной Азии - Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах - и пришла к выводу, что угольные энергетические активы в этих странах общим объемом 60 млрд долларов США находятся под повышенным рынком обесценения.

Всё дело в экономике. Да, уголь, который всегда считался в регионе дешевым, самым доступным топливом для электроэнергетики, начинает проигрывать ВИЭ, причём проигрывать катастрофически.

По расчётам Carbon Tracker, в 2027-2029 годах в указанных странах будет дешевле построить новую солнечную электростанцию или материковую ветровую электростанцию, чем эксплуатировать действующую угольную. То есть полная удельная стоимость новой солнечной генерации (LCOE) станет ниже только удельных эксплуатационных расходов угольной.

Вот так это будет выглядит в Индонезии:

Так во Вьетнаме:

Так на Филиппинах:

При этом, поскольку угольная генерация исторически считается наиболее доступной и поэтому необходимой для удовлетворения потребностей растущих экономик и населения, в рассматриваемых странах проектируются и строятся новые угольные электростанции. Объемы проектов, находящихся на разных стадиях, оцениваются: у Вьетнама в 40 миллиардов долларов, у Филиппин в 30 миллиардов долларов, в Индонезии - в 50 миллиардов долларов США. Более того, HSBC, один из крупнейших банков мира, прекратив финансирование угольных проектов по всей планете, для Индонезии и Вьетнама сделал исключение.

Анализ Carbon Tracker показывает, что данные вложения являются весьма рискованными. Следует также отметить, что Вьетнам, Индонезия и Филиппины подписали Парижское соглашение, а развитие угольной энергетики в этих странах данному соглашению противоречит.

В то же время «благодаря быстрому снижению стоимости возобновляемых источников энергии, выход из угольной генерации к 2040 году, может оказаться самым дешевым вариантом для этих стран Юго-Восточной Азии. Политики должны действовать сейчас, чтобы избежать обесценения угольных активов, поскольку быстрые темпы энергетической трансформации становятся всё более очевидными для инвесторов».