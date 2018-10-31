За 8 месяцев Украина импортировала 6,8 млрд куб. м газа на $1,9 млрд, - Госстат

В январе-августе 2018 года Украина импортировала 6 781,937 млн куб. м природного газа на сумму 1 932,013 млн долларов (средняя цена - 284,9 доллара/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

За 8 месяцев 2018 года, как и за 8 месяцев 2017 года, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года).

Больше всего газа в январе-августе было импортировано от контрагентов из Швейцарии - 2 628,734 млн куб. м на 744,393 млн долларов (средняя цена - 283,18 доллар/тыс. куб. м).

Второй страной стала Германия - 2 271,256 млн куб. м на 645,932 млн долларов (средняя цена - 284,4 долларов/тыс. куб. м), третьей - Польша с объемом 485,016 млн куб. м и стоимостью 141,641 млн долларов (средняя цена - 292 долларов/тыс. куб. м).

От контрагентов из Великобритании было получено 390,645 млн куб. м газа за 108,281 млн долларов, Венгрии - 343,99 млн куб. м за 102,582 млн долларов, Чехии - 169,58 млн куб. м за 46,309 млн долларов, Люксембурга - 100,434 млн куб. м за 29,116 млн долларов, Австрии - 92,22 млн куб. м за 28,965 млн долларов, Словакии - 89 млн куб. м за 23,8 млн долларов

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина импортировала 13 942,422 млн куб. м газа на сумму 3 227,933 млн долларов (средняя цена - 231,5 долларов/тыс. куб. м).