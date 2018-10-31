Финансовые новости
- |
- 31.10.18
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
За 8 месяцев Украина импортировала 6,8 млрд куб. м газа на $1,9 млрд, - Госстат
10:48 31.10.2018 |
В январе-августе 2018 года Украина импортировала 6 781,937 млн куб. м природного газа на сумму 1 932,013 млн долларов (средняя цена - 284,9 доллара/тыс. куб. м).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
За 8 месяцев 2018 года, как и за 8 месяцев 2017 года, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года).
Больше всего газа в январе-августе было импортировано от контрагентов из Швейцарии - 2 628,734 млн куб. м на 744,393 млн долларов (средняя цена - 283,18 доллар/тыс. куб. м).
Второй страной стала Германия - 2 271,256 млн куб. м на 645,932 млн долларов (средняя цена - 284,4 долларов/тыс. куб. м), третьей - Польша с объемом 485,016 млн куб. м и стоимостью 141,641 млн долларов (средняя цена - 292 долларов/тыс. куб. м).
От контрагентов из Великобритании было получено 390,645 млн куб. м газа за 108,281 млн долларов, Венгрии - 343,99 млн куб. м за 102,582 млн долларов, Чехии - 169,58 млн куб. м за 46,309 млн долларов, Люксембурга - 100,434 млн куб. м за 29,116 млн долларов, Австрии - 92,22 млн куб. м за 28,965 млн долларов, Словакии - 89 млн куб. м за 23,8 млн долларов
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина импортировала 13 942,422 млн куб. м газа на сумму 3 227,933 млн долларов (средняя цена - 231,5 долларов/тыс. куб. м).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как и где Кремль использует частные военные компании
|Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам
|Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым
|Новые грабли. Почему от Приходько в политике выиграет не Тимошенко, а Зеленский и Вакарчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За 8 месяцев Украина импортировала 6,8 млрд куб. м газа на $1,9 млрд, - Госстат
|«Аграрный фонд» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза
|Нефть дорожает 31 октября впервые за последние две торговые сессии
|Конечная цена газа для населения с ноября составит 8,549 тыс. грн, для ТКЭ – 8,362 тыс. грн
|ИТ-индустрия в 2018 г. уплатит около 10 млрд грн налогов - IT Ukraine
|Цены на нефть падают 30 октября, Brent торгуется ниже $75,7 за баррель
Это интересно
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США
|McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями
|Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
|Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
|Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей
|Специалистами Panasonic создан первый в мире органический датчик изображения 8K и видеокамера на его основе
|Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним